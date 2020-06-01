Отделение Минэкологии от Минэкоэнерго займет около месяца - замминистра

Отделение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от Минэкоэнерго продлится около месяца.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по результатам совещания с заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Романом Абрамовским и ответственных представителей структурных подразделений и профильных ассоциаций.

"..Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в контексте работы агрохимического сектора. Было озвучено, что процедура разделения министерства должна занять около месяца", - пишет Высоцкий.

Напомним:

27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Глава комитета парламента по вопросам экологической политики Олег Бондаренко предлагал присоединить "энергетическую" часть Минекоенрго к Минугля (которое еще не ликвидировано), а Минзащиты окружающей среды оставить в министерстве, что существует.

Он аргументировал свою позицию слишком большими сроками для формирования Министерства защиты окружающей среды - 6 месяцами.

"У нас колоссальный кризис в энергетике... у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики", - ответил на это премьер.

Экономическая правда