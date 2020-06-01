На новую должность министра экологии рассматривают 2 кандидатов – экс-нардеп

Роман Абрамовский

На новую должность министра экологии рассматривают двух кандидатов - заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского и главу Херсонской ОГА Юрия Гусева.

Об этом в Telegram сообщил екснардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Роман Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Он ранее занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первого заместителя главы правления ОАО ЕМЗ "Металлист".

Заместителем главы Минэкоэнерго его назначили в октябре 2019 года.

"В 2013-2014 годах был штатным помощником народного депутата Александра Бобкова (мажоритарщик, Партия регионов, экс-директор Горловского коксохима)", - сообщил Лещенко.

Еще один кандидат, по данным Лещенко - глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, на эту должность его назначил президент в июле 2019 года.

Гусев - бывший заместитель министра обороны (с марта 2015 по январь 2016), с января 2017 отвечал за связи с органами власти в "Приватбанка".

Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня 2019 года он сообщил о решении не участвовать в парламентских выборах, но заявил, что остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Напомним:

27 мая правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа.

Экономическая правда