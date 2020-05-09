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Samsung планирует выпустить собственную дебитовую карту

Суббота, 9 мая 2020, 15:25
 

Samsung активно работает над подготовкой и выпуском новой пластиковой карты Samsung Pay.

Об этом сообщается на сайте компании.

Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.

В компании также разрабатывают мобильную платформу управления деньгами. 

Напоминаем:

СМИ сообщают, что Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.

Компания Apple 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.

Экономическая правда

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Samsung

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