Samsung планирует выпустить собственную дебитовую карту
Суббота, 9 мая 2020, 15:25
Samsung активно работает над подготовкой и выпуском новой пластиковой карты Samsung Pay.
Об этом сообщается на сайте компании.
Samsung запустит карту, которая будет поддерживаться счетом управления денежными средствами, в партнерстве с личной финансовой компанией SoFi.
В компании также разрабатывают мобильную платформу управления деньгами.
Напоминаем:
СМИ сообщают, что Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.
Компания Apple 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.
Экономическая правда
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