Apple начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card

Компания Apple во вторник, 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во вторник компания начала рассылать приглашения получить карту ограниченному количеству владельцев iPhone, которые проявили интерес к новому продукту Apple.

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Через несколько минут ею можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.

Кроме виртуальной, можно получить и титановую карту. На ней не будет виден номер карты. Он будет храниться на защищенном чипе внутри iPhone, который генерирует виртуальные номера для онлайн-покупок или покупок через смартфон, для которых нужен номер.

Вся информация об отслеживании расходов и другая информация хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple.

Компания также обещает, что "Goldman Sachs никогда не будет продавать ваши данные третьим сторонам для маркетинга и рекламы".

Кроме того, с владельцев Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

В приложении можно группировать расходы по категориям – "еда и напитки" или "покупки". Для этого Apple будет использовать машинное обучение и Apple Maps.

Напомним:

Apple презентовала виртуальную кредитную карту Apple Card в марте.

Вместо программ вознаграждений, основанных на баллах, Apple Card предлагает систему кэшбека. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счёт будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара.

Экономическая правда