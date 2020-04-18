Google создаст свою банковскую карту - СМИ
СМИ сообщают, что Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.
Об этом передает издание TechCrunch со ссылкой на источники.
Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты.
Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, аналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам.
В Google не опровергли информацию о разработке и отметили, что "изучают возможности сотрудничества с банками США", в том числе со своими "главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union".
Компания таким образом намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card, утверждает один из источников издания.
Напоминаем:
Компания Apple 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua