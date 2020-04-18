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Google создаст свою банковскую карту - СМИ

Суббота, 18 апреля 2020, 14:21
Источник: Tech crunch
Источник: TechCrunch

СМИ сообщают, что Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay.

Об этом передает издание TechCrunch со ссылкой на источники.

Карта Google, согласно скриншотам и изображениям для внутреннего пользования, будет выпущена совместно с банками Citi и Stanford Federal Credit Union. Физическая и виртуальная карты будут иметь свои реквизиты. 

Источник: Tech crunch
Источник: TechCrunch

Пользователи в случае утери физической карты смогут заблокировать ее и пользоваться виртуальной, аналогично они смогут сгенерировать новый номер виртуальной карты, если старый попал к мошенникам. 

В Google не опровергли информацию о разработке и отметили, что "изучают возможности сотрудничества с банками США", в том числе со своими "главными партнерами — Citi и Stanford Federal Credit Union".

Компания таким образом намерена конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card, утверждает один из источников издания.

Источник: Tech crunch
Источник: TechCrunch

Напоминаем:

Компания Apple 6 августа, начала выпускать виртуальные кредитные карты Apple Card, разработанные вместе с банком Goldman Sachs.

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