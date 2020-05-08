"Укрзализныця" ограничила зарплату правлению до 47 тысяч гривень

"Укрзализныця", согласно закону об ограничении оплаты труда членов правления, снизила их зарплату до 47 230 гривень на период карантина.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця" выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн. на период карантина.

Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата "Укрзализныци" в добровольном порядке снижены на 25%", - пишет Юрик.

Напомним:

Работникам "Укрзализныци", в которых будет диагностировано и подтверждено COVID-19, будет предоставляться материальная помощь в размере 6-10 тысяч гривен.

Группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым хотят создать Временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать возможные правонарушения руководителей "Укрзализныци" с начала 2017 года.

Экономическая правда