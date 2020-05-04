УЗ обещает сотрудникам 6-10 тысяч помощи при выявлении COVID-19
Работникам "Укрзализныци", в которых будет диагностировано и подтверждено COVID-19, будет предоставляться материальная помощь в размере 6-10 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что помощь в размере до 10 000 гривен будет предоставляться в случае тяжелого течения заболевания, до 6 000 гривен - если болезнь протекала без осложнений.
"Важно, чтобы каждый железнодорожник, который продолжает выполнять свои обязанности в условиях эпидемии, чувствовал поддержку со стороны компании. Мы делаем все, чтобы защитить своих работников от инфицирования на рабочем месте и обеспечить им надлежащие условия труда.
Однако пока эпидемическая ситуация в стране не стабилизируется, железнодорожники должны знать, что в случае инфицирования этой болезнью, их поддержат и помогут", - заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.
Напомним:
"Укрзализныця" осуществила закупки более 1,6 млн медицинских масок, 24 аппаратов ИВЛ, защитной одежды, дезинфицирующих средств и тому подобное. Также Укрзализныця получила 10 000 экспресс-тестов на COVID-19 и передала их в ведомственные больницы.
Экономическая правда
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