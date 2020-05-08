Получить средства теперь легче, МВФ не изменил объем кредитования — Рашкован

Получить кредит по новой программе Международного валютного фонда stand-by будет легче, а финансирование (3 миллиарда долларов) в рамках первых 18 месяцев не изменится. Следующую долгосрочную программу Украина сможет заключить летом 2021 года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован в Facebook.

"Решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF.

В последние 2 месяца Фонд предоставлял в основном emergency financing – итого такое финансирование в рамках продуктов Rapid Financing instrument или Rapid Credit Facility было предоставлено для 50 стран в размере 17.5 млрд долларов", - пишет представитель МВФ.

По его словам, кредитная линия stand-by, которую предлагает МВФ - более короткая и сфокусированная на антикризисных мерах.

"Средства по ним получить легче. Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше", - пишет Рашкован.

Рашкован отмечает, что такие программы направлены не на структурные реформы, а на помощь медицине и сохранение финансовой стабильности.

"Исходя из того, что я написал в начале, standby линия - более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации, ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF", - отмечает Рашкован.

Также по его словам, в рамках новой программы, Украина получит за 18 месяцев 5 миллиардов долларов, как и в ранее обсуждаемая программа EFF, (однако EEF была рассчитана на большую сумму - 8 млрд).

"Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму 8 млрд долл. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ 5 млрд долл и оставшиеся 3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах.

В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 млрд долл от МВФ. В чем же зрада? А ее нет.

Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долл в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - подчеркивает Рашкован.

По его словам, в рамках программы Standby через 12-14 месяцев,Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF.

"За это время Украина получит не только более 10 млрд долл помощи международных финансовых организаций в 2020, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ", - резюмирует Рашкован.

Напомним:

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Минфине сообщили, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы, а объем кредитования не изменится.

В апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ остается принятие так называемого "антиколомойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

7 декабря 2019 года МВФ достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму около 5,5 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования.

Однако в условиях пандемии коронавируса Украина обсуждала с МВФ увеличение помощи до 9,5 млрд долларов по двум программам: расширенного финансирования и быстрого финансирования из-за коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил намерение МВФ выделить Украине 8 млрд долларов, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон.

Минфин надеется привлечь в бюджет не менее 3,5 млрд долларов от МВФ в 2020 году, сообщал министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда