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Гривня на межбанке продолжает укрепляться

Четверг, 7 мая 2020, 18:20
 

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,80 - 26,82 гривни;

Евро - 28,90 - 28,92 гривни;

Напоминаем:

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.

Экономическая правда

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