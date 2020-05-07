Гривня на межбанке продолжает укрепляться
Четверг, 7 мая 2020, 18:20
7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,80 - 26,82 гривни;
Евро - 28,90 - 28,92 гривни;
Напоминаем:
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,90 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 7 мая на уровне 26,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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