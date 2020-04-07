Международные резервы Украины в марте уменьшились почти на 8% – НБУ

По предварительным данным, на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины составляли 24,9 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подчеркивается, что после роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", - пояснили в Нацбанке.

Отмечается, что чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2,1 млрд долларов.

"В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В общем НБУ продал 2,4 млрд долларов, а купил - 264 млн долларов", - добавили в регуляторе.

Кроме этого, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте направили 1,1 млрд долларов (в эквиваленте). Из них 536,7 млн долларов заплатили за ОВГЗ, 409,3 млн долларов - по обязательствам НБУ и Кабмина перед МВФ.

За счет размещения облигаций внутреннего госзайма в марте правительство привлекло в бюджет 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро.

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Читайте также: Золотовалютные резервы Украины: достаточно ли средств в "копилке" НБУ

Напомним:

По состоянию на 1 марта 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, составляли 26,623 миллиарда долларов (в эквиваленте), в феврале они выросли на 1,3% (или на 0,3 миллиарда долларов).

Экономическая правда