Международные резервы за месяц выросли на треть миллиарда — Нацбанк

По состоянию на 1 марта 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, составляли 26,623 миллиарда долларов (в эквиваленте), в феврале они выросли на 1,3% (или на 0,3 миллиарда долларов).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сообщается, что увеличение резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

- во-первых, операции Национального банка на межбанковском рынке.

В НБУ сообщают, что в феврале чистое предложение валюты увеличилась благодаря достаточным поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров.

Уменьшение спроса импортеров произошло из-за более низких цен и потребности в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также из-за распространения миром коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

Сообщается также, что объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689 млн долл.

"Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса, и в общем купил 734 млн долл.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45 млн. долл", - говорится в сообщении.

- во-вторых, управление государственным долгом.

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в общем было направлено 768,8 млн долл. (В эквиваленте).

Из них 417,2 млн долл. уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, 213,6 млн долл. - по обязательствам правительства и Национального банка в пользу МВФ, 33,7 долл. - по еврооблигациям (ОВГЗ).

Остальные средства уплаченны по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями сообщает НБУ.

В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долл. за счет размещения валютных ОВГЗ;

- в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам).

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 207,2 млн долл. (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,0 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - резюмирует нацрегулятор.

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Напомним:

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долларов США в эквиваленте - в январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.