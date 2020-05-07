Цены на нефть растут после снижения накануне

В ходе торгов в четверг цены на нефть эталонных марок повышаются после снижения накануне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на лондонской бирже ICE Futures июльские фьючерсы по состоянию на 8:02 по Киеву торговались по 29,89 долларов за баррель - это на 0,17 доллара (0,57%) выше цены на закрытии предыдущей сессии.

"По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на 1,25 доллара (4%) до 29,72 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

В то же время июньские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,2 доллара (0,83%) - до 24,19 долларов за баррель.

На закрытии предыдущих торгов цена июньских фьючерсов нефти WTI составила 23,99 долларов за баррель, опустившись на 0,57 доллара (2,3%).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в США за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Напомним:

Цены на нефть эталонных марок снижались в среду после роста ранее в ходе торгов, давление на котировки оказывают возобновившиеся опасения об избыточном предложении.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

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