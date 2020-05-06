Госпредприятиям снизили размер отчислений в бюджет

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90% как было раньше.

Соответствующее решение 6 мая было принято на заседании Кабинета министров сообщает Минфин.

В то же время для ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Международный аэропорт "Львов" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" отчисления части чистой прибыли установлен на уровне 30%.

"Благодаря этому решению, субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства.

Вместе с тем, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом", - сообщают в ведомстве.

Напомним:

26 апреля Кабинет министров утвердил норматив для выплат в бюджет части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций.

Так, "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" перечислят в виде дивидендов 30% от прибыли, ПриватБанк – 75%, "Нафтогаз" - 95%. Другие государственные банки будут отчислять дивиденты по базовому нормативу. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

Министерство развития экономики 20 января, предложило обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Кабмин с 1 января 2019 повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

Экономическая правда