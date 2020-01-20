Минэкономики хочет уменьшить отчисления госкомпаний в бюджет с 90% до 50% прибыли

Министерство развития экономики предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Об этом сообщается в проекте правительственного постановления на сайте министерства, передает Интерфакс-Украина.

Предлагается также в случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2020 года разрывать контракт с руководителями таких госкомпаний.

Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн.

Госкомпании по итогам 2019 год планируют получить общий чистая прибыль 58,9 мрд грн, из которых в счет дивидендов за прошлый год "Нафтогаз" заплатил 8,5 млрд грн, говорится в документе.

Напоминаем, Кабмин с 1 января 2019 повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.