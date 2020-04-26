Кабмин утвердил процент отчислений в бюджет для госкомпаний

Кабинет министров утвердил норматив для выплат в бюджет части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, базовый норматив составляет 50% от прибыли, однако может быть установлен на другом уровне.

Так, "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" перечислят в виде дивидендов 30% от прибыли, ПриватБанк – 75%, "Нафтогаз" - 95%. Другие государственные банки будут отчислять дивиденты по базовому нормативу. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

Напоминаем:

Министерство развития экономики 20 января, предложило обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Кабмин с 1 января 2019 повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.