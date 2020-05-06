Цена на нефть Brent снова пересекла отметку в 30 долларов

Котировки нефти продолжают расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК + по сокращению добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:37 по Киеву июльские фьючерсы на Brent торговались по 31,01 долл за баррель, июньские контракты WTI - по 24,65 долл.

Напомним:

Цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

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