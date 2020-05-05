Известный экс-регионал претендует на должность главы Госаудитслужбы

Экс-глава Львовской ОГА и почетный президент Укргазбанка Василий Горбаль подал декларацию на главу Государственной аудиторской службы. Горбаль был нардепом Партии регионов в 2007-2010 годах и возглавлял столичный штаб партии.

Об этом сообщает сайт НАЗК.

Также Горбаль подавал декларацию на эту же должность 27 апреля, однако тогда Кабмин назначил главой службы экс-заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса.

Горбаль с 1996 года по 2002-й работал заместителем председателя правления, а затем Председателем правления АБ "Интергазбанк" (с 1997 года - "Укргазбанк").С 2002 года - почетный Президент ОАО "Укргазбанк".

2004-2010 - председатель Киевской городской организации Партии регионов

Горбаль трижды избирался нардепом в 2002-2006 годах (самовыдвиженец, впоследствии стал членом фракции Партии Регионов), 2006 и 2007 (списком от Партии Регионов дважды под тем же номером 37)

В 2004 году руководил Киевским городским предвыборным штабом кандидата на пост президента Виктора Януковича, в 2009-2010 гг. - председатель публичной избирательной кампании кандидата на пост президента Януковича в Киеве.

С 2003 года по 2005-й, и с 2007-го - член Наблюдательного совета Нацбанка.

Апрель 2010 - декабрь 2010 года глава Львовской облгосадминистрации.

На тайном голосовании, голосами 66 депутатов Львовской ОГА, Горбалю было выражено недоверие, впоследствии Янукович уволил его с должности.

Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

Экономическая правда