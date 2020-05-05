Шмыгаль рассказал, как правительство будет помогать бизнесу
Кабинет министров в ближайшее время представит поэтапный план поддержки бизнеса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова".
"Работа продолжается быстрыми темпами, и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять [план поддержки бизнеса]. Так же, как была представлена этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса, начиная от микробизнеса, малого, среднего, крупного бизнеса", - заявил Шмыгаль.
Премьер отметил, что прежде всего помощь нужна микро - и малому бизнесу, которым и будут помогать в первую очередь. По его словам, и на уровне правительства, и на ежедневных совещаниях у президента продолжается работа над планом мероприятий для всех отраслей экономики, в том числе для развития промышленности.
"Уверен, что наша промышленность будет иметь абсолютно нормальные условия для роста в этом году. Это и дорожное строительство, работаем над развитием и мотивацией авиационной отрасли, вагоностроительная отрасль, другие отрасли экономики, которые сами по себе создают и сохраняют большое количество рабочих мест", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что уже действует программа рефинансирования кредитов для микро- и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплаты тела кредита, завершается работа над внедрением программы "Новые деньги" для малого и среднего бизнеса.
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Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов гривень.
Экономическая правда
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