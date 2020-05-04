"Укрнафта" за первый квартала года получила 850 миллионов чистого убытка

"Укрнафта" в январе-марте 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на систему раскрытия информации НКЦБФР.

Сообщается, что чистый доход "Укрнафты" снизился на 34,4% (на 2 млрд 303,497 млн грн) – до 4 млрд 397,212 млн грн, валовая прибыль – в 2,7 раза (на 2 млрд 470,214 млн грн), до 1 млрд 454,434 млн грн.

По состоянию на 31 марта 2020 года "Укрнафта" реализовала 5,1 тыс. тонн нефти на 36,61 млн грн (из добытых 383,4 тыс. тонн), 182,2 млн куб. м газа на 648,547 млн грн (из добытых 296,3 млн куб. м), 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов на 3 млрд 447,001 млн грн, другой продукции – на 265,054 млн грн.

В первом квартале компания осуществила капитальный ремонт 38 нефтяных и газовых скважин, вывела из бездействия 59 скважин, провела восемь операций по интенсификации добычи.

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в январе-марте 2020 года составила 4,21 тыс. тонн/сутки, что на 1,5% больше показателя четвертого квартала прошлого года, газа – 3,26 млн куб. м/сутки (+2,8% к IV кварталу-2019).

Напомним:

Ранее в компании сообщали, что "Укрнафта" из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20% и обратилась к правительству и президенту за помощью.

До этого "Укрнафта" заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд", в рамках которого полугосударственная компания отказалась от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ.

В январе Хозсуд Львовской области согласовал мировое соглашение между "Укрнафтой" и "НПК Галичина" Игоря Коломойского - в рамках соглашения "Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн грн штрафных санкций за поставки нефтяного газа.

Также "Укрнафта", начиная с декабря 2019 года, получила около 774 млн грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть.

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".