"Укрнафта" простила многомиллионный штраф еще одной компании с орбиты "Привата"

"Укрнафта" заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд", в рамках которого полугосударственная компания отказалась от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на копию мирового соглашения.

Отмечается, что спор начался в 2018 году из-за долга ООО "Укрэнерго-Трейд" по 3 контрактам покупки природного газа, подписанным в мае 2016 года. Чистый долг составлял 72 млн грн, а начисленные штрафы и пени за несвоевременную оплату долга - 22,7 млн грн.

Подчеркивается, что до 1 ноября 2019 года "Укрэнерго-Трейд" погасил чистый долг.

"Укрнафта" отказалась от претензий на 22,7 млн грн от "Укрэнерго-Трейд" в ответ на якобы зеркальный отказ этой компании от своих претензий к "Укрнафте".

"При этом претензии "Укрэнерго-Трейд" к "Укрнафте" были заявлены уже после того, как стороны сообщили суду о планах заключить мировое соглашение", - пишет enkorr.

Напомним:

Хозсуд Львовской области согласовал мировое соглашение между "Укрнафтой" и "НПК Галичина" Игоря Коломойского - в рамках соглашения "Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн грн штрафных санкций за поставки нефтяного газа.

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".