"Укрнафта" простила компании Коломойского 6,5 миллионов штрафа

Хозсуд Львовской области согласовал мировое соглашение между "Укрнафтой" и "НПК Галичина" Игоря Коломойского - в рамках соглашения "Укрнафта" отказалась от требования 6,5 млн грн штрафных санкций за поставки нефтяного газа.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что 20 ноября 2019 года "Укрнафта" обратилась в суд о взыскании с "НПК Галичина" 65,3 млн грн долга за поставки нефтяного газа. Из этой суммы 58,8 млн грн - чистый долг, 6,5 млн грн - пеня и другие штрафные санкции.

"Через 9 дней после регистрации иска - 29 ноября - "НПК Галичина" погасила основной долг 58,8 млн грн.

После этого стороны решили заключить мировое соглашение, по которому "Укрнафта", учитывая уплату основного долга, добровольно отказалась от претензий на 6,5 млн грн штрафных санкций", - говорится в сообщении.

В судебных материалах говорится, что долг возник по договору поставки газа в октябре 2018 года. Неоплаченными были около 20,6 млн кубометров.

Напомним:

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".

Игорь Коломойский является крупнейшим акционером "НПК Галичина", которая владеет "Дрогобычским нефтеперерабатывающим заводом".