Официальный курс: гривня почти не поменялась
Понедельник, 4 мая 2020, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 4 мая на уровне 26,96 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,29 гривни за евро (на 30 апреля - 29,24 гривни).
Напоминаем:
30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
30 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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