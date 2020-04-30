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Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке

Четверг, 30 апреля 2020, 17:15
 

30 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,94 - 26,97 гривни;

Евро - 29,25 - 29,28 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,18 гривни. Евро покупают по 28,98 гривни, продают по 29,42 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,08 - 27,13 гривни, евро - 29,08 - 29,24 гривни.

Напомним:

30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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