Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке
30 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,94 - 26,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,94 - 26,97 гривни;
Евро - 29,25 - 29,28 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,90 - 27,18 гривни. Евро покупают по 28,98 гривни, продают по 29,42 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,08 - 27,13 гривни, евро - 29,08 - 29,24 гривни.
Напомним:
30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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