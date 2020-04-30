Курс валют на 30 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:65 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,00 - 27,03 гривни;
Евро - 29,37 - 29,41 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,21 гривни. Евро покупают по 29,01 гривни, продают по 29,46 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,07 - 27,15 гривни, евро - 29,12 - 28,28 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 30 апреля на уровне 26,97 гривни за доллар.
29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,00 - 27,03 гривни за доллар.
29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,93 - 26,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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