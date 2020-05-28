Дело о лицензии SkyUp: Судье Барышевского суда сообщили о подозрении

Судье Барышевского райсуда Елене Литвиненко, которая приняла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp, сообщили о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 24 мая 2019 года судья постановила неправосудное решение, которым было приостановлено действие лицензии на осуществление перелетов одной из авиакомпаний. Решение было вынесено вопреки установленному порядку отмены лицензии и с нарушением подсудности рассмотрения гражданского дела", - заявили в ведомстве.

"В связи с созданием искусственных препятствий судьей Барышевского райсуда во время проведения процессуального действия, сообщение о подозрении были вручены главеБарышевского районного суда в соответствии со ст. 135, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним:

Высший совет правосудия 9 января уволил судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко с занимаемой должности за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

В ноябре 2019 года судью Барышевского райсуда Киевской области Елену Литвиненко, которая вела дело авиакомпании SkyUp, временно отстранили от работы.

24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.

Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.

Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.

Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".

Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".

Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Во время заседания выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

В сентябре Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда о приостановлении лицензии лоукостера SkyUp.

Детальнее читайте в материале: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up