Дело SkyUp: Высший совет правосудия окончательно уволил судью Барышевского суда

Высший совет правосудия 9 января уволил судью Барышевского райсуда Елену Литвиненко с занимаемой должности за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Судья Елена Литвиненко при решении вопроса о наличии или отсутствии оснований для принятия мер обеспечения иска осуществила вмешательство в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", что запрещено законом", - говорится в решении Первой Дисциплинарной палаты.

Также в решении говорится, что судья Литвиненко не учла специфику правоотношений, возникших между истцом и ответчиком, и, как следствие, оставила без внимания положения специального законодательства в этой отрасли, а именно Воздушного кодекса Украины.

Напоминаем:

В ноябре 2019 года судью Барышевского райсуда Киевской области Елену Литвиненко, которая вела дело авиакомпании SkyUp, временно отстранили от работы.

24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.

Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.

Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.

Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".

Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".

Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля. Во время заседания выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

В сентябре Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского суда о приостановлении лицензии лоукостера SkyUp.

Детальнее читайте в материале: Конфликт перевозчиков: что происходит вокруг авиакомпании Sky Up