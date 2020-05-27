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Курс гривни достиг отметки 27 за доллар

Среда, 27 мая 2020, 19:30
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 28 мая на уровне 27,00 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,71 гривни за евро (на 27 мая - 29,51 гривни).

Напомним:

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни за доллар.

Экономическая правда

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