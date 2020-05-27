Курс валют на 27 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,03 гривни;

Евро - 29,60 - 29,62 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,11 гривни. Евро покупают по 29,16 гривни, продают по 29,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 27,09 гривни, евро - 29,28 - 29,44 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 мая на уровне 26,90 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни за евро (на 26 мая - 29,31 гривни).

Экономическая правда