Гривня незначительно ослабла на межбанковском рынке

27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,97 гривни;

Евро - 29,62 - 29,65 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,84 - 27,10 гривни. Евро покупают по 29,20 гривни, продают по 29,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,04 гривни, евро - 29,33 - 29,49 гривни.

Напомним:

27 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 мая на уровне 26,90 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни за евро (на 26 мая - 29,31 гривни).

Экономическая правда