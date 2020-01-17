Одесский стадион "Черноморец" снова не смогли продать на аукционе

Аукцион по продаже Одесса стадиона "Черноморец" и прав требования по 40 кредитам юрлиц 15 января завершился безрезультатно из-за отсутствия участников.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Отмечается, что начальная цена пула активов составила 733,25 млн грн и по условиям голландской модели аукциона снизилась в течение торгов на 50% - до 366,63 млн грн.

"Однако, купить лот даже по такой цене желающих не оказалось", - подчеркнули в Фонде.

Следующий аукцион состоится в конце января - начале февраля 2020 года на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), с целью привлечь как можно больше участников торгов, в том числе иностранных инвесторов.

Напомним:

Стартовая цена реализации этого пула активов – 733,25 млн грн, это в пять раз ниже первоначальной цены (3,6 млрд грн).

Ранее эти активы неоднократно выставлялись на торги на ProZorro.Продажи и уже трижды через FFN, но к ним так никто и не проявил интерес, что приводит к снижению цены, отметили в ФГВФЛ.

В 2018 году аукцион по продаже центрального стадиона "Черноморец" в Одессе не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тогда стадион пытались продать за 1,139 млрд грн.

В июне 2019 года стадион "Черноморец" снова выставили на продажу, но уже за 3,6 млрд грн.

Экономическая правда