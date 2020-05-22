Wizz Air не восстановит украинские рейсы до 15 июня и компенсирует приобретенные билеты

Авиаперевозчик Wizz Air сообщил о приостановлении своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства продлить срок ограничений путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры, которые приобрели билеты получат 120% компенсация их стоимости в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air.

Пассажиры также могут выбрать 100% денежное возмещение, что потребует больше времени на реализацию.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

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Напомним:

10 мая Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.

Wizz Аir тогда открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

АМКУ предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Правительство может разрешить авиапутешествия с 15 июня, но есть условия.

Экономическая правда