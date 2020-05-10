Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины

Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.

Об этом говорится на сайтах компаний.

По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.

"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.

Венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa - с 1 июня.

Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны - ЭП), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

У Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Экономическая правда