Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины
Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая - начала июня.
Об этом говорится на сайтах компаний.
По сообщению чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.
"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.
Венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa - с 1 июня.
Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны - ЭП), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.
У Lufthansa можно забронировать рейсы из Киева только до Берлина.
Экономическая правда
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