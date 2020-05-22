За май газ для населения подешевел еще на 21%: в "Нафтогазе" объяснили причину
В мае 2020-го оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах за последние 10 лет.
Об этом сообщает НАК Нафтогаз.
В компании отмечают, что цена снизилась также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.
По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", на фоне мирового кризиса, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.
В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров.
"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года.
Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
С января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).
Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.
"Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.
При расчете цены газа для населения на май Нафтогаз, как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.
Напомним:
В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.
Ранее "Нафтогаз" заявлял о снижении цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем.
Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.\
В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составила 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.
Экономическая правда
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