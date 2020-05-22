За май газ для населения подешевел еще на 21%: в "Нафтогазе" объяснили причину

В мае 2020-го оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр, что на 21% меньше, чем в апреле, и на 51% начиная с января. Это обусловлено самыми низкими ценами на европейских газовых хабах за последние 10 лет.

Об этом сообщает НАК Нафтогаз.

В компании отмечают, что цена снизилась также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", на фоне мирового кризиса, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года.

Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

С января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

"Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

При расчете цены газа для населения на май Нафтогаз, как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.

Напомним:

Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров, цена "на скважине" в РФ - приблизительно $36,8 за тысячу кубов.

В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.

Ранее "Нафтогаз" заявлял о снижении цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем.

Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.\

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составила 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

Экономическая правда