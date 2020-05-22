Цена на газ в Европе опустилась ниже уровня безубыточности "Газпрома"

Спотовая цена на газ в Европе (контракт с поставкой "на следующий день" на голландской TTF) в четверг упала за день на 19% - с $45 до $34 за тысячу кубометров, цена "на скважине" в РФ - приблизительно $36,8 за тысячу кубов.

Об этом сообщает Интерфакс.

По подсчетам "Интерфакса", рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров: $13 - себестоимость добычи, $14 - НДПИ, $27 - транспорт по России, минимум $20 - транспорт до целевых рынков Европы - итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки $10).

В четверг вечером аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром".

"Мы считаем, что такая низкая цена на газ не может держаться долго и, скорее, обусловлена какими-то временными техническими нюансами, например, продажей газа трейдерами из-за невозможности найти (или платить слишком дорогую цену за) хранение.

Кроме того, игроки рынка СПГ (сжиженный природный газ - ЭП) помимо обычных расходов на фрахт танкеров должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления. Поэтому партии СПГ, которые подходят к Европе, проще продать по любой цене, чем нести дополнительные расходы", - отмечают специалисты.