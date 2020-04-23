Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

В апреле 2020 оптовая цена на газ для нужд населения снизилась до 2,9 грн за кубометр, что на 15% меньше, чем в марте и на 38%, начиная с января.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

В компании отмечают, что цена снизилась также для производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами

С января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор.

"Оператор газотранспортной системы Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Поэтому при расчете цены газа для населения на апрель Нафтогаз, как и в марте, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС Украины.

"Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, наименьшими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторов.

Таким образом, оптовая цена на апрель установлена на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению Кабмина.

В общем, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года", - сообщают в НАК.

Напомним:

Ранее "Нафтогаз" заявлял о снижении цены на газ для населения на 14% по сравнению с февралем.

Украина в 2020 году может сэкономить 5-6 миллиардов долларов в связи со снижением цен на нефть и газ на 50-60%, импорт которых составляет 20% от общего.\

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составила 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года.

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Экономическая правда