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Курс валют на 22 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 22 мая 2020, 11:06
 

22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;

Евро - 29,17 - 29,19 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,91 гривни, продают по 29,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,75 - 26,84 гривни, евро - 29,08 - 29,18 гривни.

Напомним:

Официальный курс гривни к доллару ослаб на 18 копеек, установившись на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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