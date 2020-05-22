Курс валют на 22 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,73 - 26,75 гривни;
Евро - 29,17 - 29,19 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,65 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,91 гривни, продают по 29,41 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,75 - 26,84 гривни, евро - 29,08 - 29,18 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни к доллару ослаб на 18 копеек, установившись на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua