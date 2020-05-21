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Гривня обесценивается второй день подряд

Четверг, 21 мая 2020, 20:05
 

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 18 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро (на 21 мая - 29,14 гривни).

Напоминаем:

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда

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