Гривня обесценивается второй день подряд
Четверг, 21 мая 2020, 20:05
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 18 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,46 гривни за евро (на 21 мая - 29,14 гривни).
Напоминаем:
21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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