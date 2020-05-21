Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,70 - 26,74 гривни;

Евро - 29,33 - 29,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,64 - 26,91 гривни. Евро покупают по 28,95 гривни, продают по 29,43 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,79 - 26,86 гривни, евро - 29,09 - 29,14 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 21 мая на уровне 26,59 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,14 гривни за евро (на 20 мая - 29,02 гривни).

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда