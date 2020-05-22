Нацбанк позволяет ослабляться курсу гривни
Пятница, 22 мая 2020, 09:00
21 мая на валютных торгах гривня демонстрировала девальвационный тренд.
Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69.
По данным Finance.ua, НБУ не вмешивался в ход торгов, предпочитая дать межбанку самому находить равновесный курс.
Официальный курс гривни к доллару ослаб на 18 копеек, установившись на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua