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Нацбанк позволяет ослабляться курсу гривни

Пятница, 22 мая 2020, 09:00
 

21 мая на валютных торгах гривня демонстрировала девальвационный тренд.

Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69.

По данным Finance.ua, НБУ не вмешивался в ход торгов, предпочитая дать межбанку самому находить равновесный курс.

Официальный курс гривни к доллару ослаб на 18 копеек, установившись на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.

Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74.

Экономическая правда

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курс валют межбанк

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