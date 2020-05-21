Разумков подписал "антиколомойский" закон и передал президенту

Спикер Верховной Рады подписал "антиколомойский" закон о банках 2571-д и направил его на подпись президенту.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что может подписать "антиколомойский" закон или в среду, или в течение 1-2 дней.

Напомним:

13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

Авторы тысячи поправок Дубинский и Поляков подали проекты постановлений об отмене голосования за "антиколомойский" законопроект о банках, однако 19 мая Рада отклонила их, что открыло путь к подписанию закона президентом.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

Для сокращения процедуры рассмотрения, Рада изменила свой регламент, что впоследствии позволило сократить количество правок до 200.

Экономическая правда