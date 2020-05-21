"Укроборонпром" хочет сотрудничать с бизнесом в сфере беспилотников
"Укроборонпром" ищет механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения, в частности, по развитию авиационных и наземных беспилотных аппаратов оборонного и двойного назначения.
Об этом заявила заместитель гендиректора концерна с инноваций Надежда Васильева.
По словам Васильевой, сотрудничество государственного концерна и частного сектора решили обсуждать именно на примере беспилотных аппаратов, поскольку уже разработано большое количество легких разведывательных и мониторинговых комплексов, но пока на украинском рынке нет боевых машин, поставленных на вооружение.
"За последние 2 месяца мы существенно продвинулись в разработке продуктовой стратегии инновационных продуктов Укроборонпрома и мы открыты к сотрудничеству с частным сектором по новым разработкам", - заявила Васильева.
Основные ожидания частного сектора от Укроборонпрома касаются общего проектного менеджмента для проведения финального продукта через все сложные бюрократические процессы системы постановки на вооружение, а также совместной разработки аппаратов, создание их боевой и подготовки к серийному производству, предусматривающий значительные расходы.
В свою очередь представители Генерального штаба ВСУ объяснили что ключевой причиной неприятия уже изготовленных машин является нехватка их испытаний в реальных боевых РЭБ условиях на полигонах.
Напомним:
Законы, которые позволят запустить процесс корпоратизации предприятий-участников и концерна "Укроборонпром" могут быть приняты в течение следующих нескольких месяцев.
В РНБО считают, что планы по реформированию "Укроборонпрома" должны быть существенно доработаны, также нужно провести анализ деятельности каждого предприятия госконцерна.
Экономическая правда
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