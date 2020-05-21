Гостиницу "Днепр" в центре Киева скоро выставят на аукцион - ФГИУ
Объявления аукциона по продаже 100% пакета акций ЗАО "Гостиница "Днепр" может состояться уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Сейчас заканчивается процедура проведения аудитов: Cushman & Wakefield (выполняют feasibility study), BakerMcKenzie (юридический аудит), Delta (технический аудит), а также специалистов из Ernst & Young уже разработали тизер объекта.
По имеющейся у ФГИУ информации, предварительную заинтересованность в участии в аукционе по продаже 100% пакета акций ЗАО "Гостиница "Днепр" обнаружила целый ряд потенциальных инвесторов.
Напомним:
Ранее ФДМ сообщал, что стартовая цена за гостиницу "Днепр" на аукционе будет 10 миллионов долларов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.
"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект", - сообщил президент.
Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.
Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.
Экономическая правда
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