Гостиницу "Днепр" в центре Киева скоро выставят на аукцион - ФГИУ

Объявления аукциона по продаже 100% пакета акций ЗАО "Гостиница "Днепр" может состояться уже в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Сейчас заканчивается процедура проведения аудитов: Cushman & Wakefield (выполняют feasibility study), BakerMcKenzie (юридический аудит), Delta (технический аудит), а также специалистов из Ernst & Young уже разработали тизер объекта.

По имеющейся у ФГИУ информации, предварительную заинтересованность в участии в аукционе по продаже 100% пакета акций ЗАО "Гостиница "Днепр" обнаружила целый ряд потенциальных инвесторов.

Напомним:

Ранее ФДМ сообщал, что стартовая цена за гостиницу "Днепр" на аукционе будет 10 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.

Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

Экономическая правда