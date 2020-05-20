Официальный курс: гривня укрепляется, НБУ покупает валюту
Среда, 20 мая 2020, 09:00
19 мая ситуация на валютных торгах была благоприятной для гривни, НБУ выкупил по меньшей мере 77 миллионов долларов в резервы.
Котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,59.
По данным Finance.ua, клиенты продавали валюту из-за пика бюджетных расчетов. Нацбанк был активным на торгах с интервенциями по выкупу доллара.
По оценкам наблюдателей, НБУ приобрел около 77-90 млн долларов.
Официальный курс гривни укрепился на 5 копеек, установившись на 20 мая на уровне 26,52 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,54 - 26,57.
Экономическая правда
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