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"Мы рядом с Угандой и Габоном": Криклий поддержал законопроект о финуслугах "Укрпочты"

Вторник, 19 мая 2020, 13:15

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает принятия законопроекту 2788-Д, который расширяет предоставления "Укрпочтой" финансовых услуг гражданам.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Ожидаем поддержку народными депутатами законопроекту 2788-Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи", - пишет Криклий.

В прикрепленной инфографике указывается, что банковская сеть Украины сократился за последние три года на 30%, а "Укрпочта" с помощью почтальонов, сельских и передвижных отделений покрывает 100% населенных пунктов.

 

Напомним:

Нацбанк выступает против принятия законопроектов №2788-д и №2788, которые предусматривают предоставление "Укрпочте" права предоставлять банковские услуги.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг "Укрпочты".

В Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект №2788, который позволит "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

В повестке дня пленарного заседания ВР 19 мая есть проекты закона №2788, 2788-1 и 2788-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

Экономическая правда

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Укрпочта Криклий

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