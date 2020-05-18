Новости 18 мая: регулирование цен, "Нафтогаз", "Укрзализныця"

О регулировании цен. 18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.

О "Нафтогазе". Высший антикоррупционный суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины".

Об "Укрзализныце". "Укрзализныця" отстранила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" и перезапустит отбор поставщика питания для скоростных поездов.

О бедности. Более 6 миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19, заявили в ЮНИСЕФ.\

О налоговом долге. Государственная налоговая служба предоставила основные показатели по своей деятельности за январь-апрель 2020 года. Согласно документам налоговый долг сейчас составляет 106,46 миллиарда гривен.

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Глубина падения неизвестна: есть ли шанс выполнить бюджет в кризисный год

Для мира в целом, и Украины в частности, в 2020 стал годом, когда все экономические планы и прогнозы потеряли актуальность в считанные дни. Что это означает для бюджета страны?