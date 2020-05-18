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Налоговый долг за первый квартал составляет 106 миллиардов – нардеп

Понедельник, 18 мая 2020, 13:43

Государственная налоговая служба предоставила основные показатели по своей деятельности за январь-апрель 2020 года. Согласно документам налоговый долг сейчас составляет 106,46 миллиарда гривен.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованному документе, в разрезе видов экономической деятельности больше всего задолжали предприятия с добывающей промышленности и разработке карьеров - 28,85 млрд грн., оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 26,97 млрд . грн., перерабатывающая промышленность - 11,29 млрд грн, финансовая и страховая деятельность - 10 млрд грн.

 
Telegram-канал Гончаренко
 
Telegram-канал Гончаренко

Напомним:

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

Экономическая правда

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Налоговая

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