УЗ перезапускает отбор поставщика питания для скоростных поездов и отстраняет руководство филиала

"Укрзализныця" отстранила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" и перезапустить отбор поставщика питания для скоростных поездов.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно.

При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными", - отметил руководитель компаниӥ.

Также конкурс прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Почему торги были проведены не через ProZorro? Если нужно ускорить процедуру, то обеспечьте, в первую очередь, ее прозрачность, а не снимайте после первого круга предоставления ценовых предложений.

Все мы видели, как проходят аукционы, когда цены существенно увеличиваются от стартовых и идут ожесточенные бои. Почему здесь этот принцип не был обеспечен?", - пишет Криклий.

Напомним:

В феврале 2016 года WOG Cafe выиграл тендер на предоставление услуг питания пассажирам в поездах Интерсити + и Интерсити. Срок договора - до 31 декабря 2019 года.

В конце октября 2019 года УЗШК объявила конкурс по выбору поставщика питания и дополнительных услуг пассажирам Интерсити и Интерсити + на следующие пять лет.

Первый тур конкурсного отбора прошли три компании: WOG Cafe, Санфинити и Фуд энд Беверидж.

Но компания WOG Cafe выявила нарушения в условиях тендера и обратилась в суд с иском о признании конкурса недействительным.

Позже Укрзализныця создала рабочую группу, которая должна была выбрать компанию-поставщика услуг питания в скоростных поездах Интерсити +

Экономическая правда