Нефть продолжает активно дорожать, спрос восстанавливается

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник, на фоне восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Об этот сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:01 по Киеву составляет $35,32 за баррель, что на $2,82 (8,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $3,42 (11,62%) - до $32,85 за баррель.

Июньский контракт WTI истекает во вторник. Месяцем ранее цена истекающего майского фьючерса впервые в истории стала отрицательной, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, повторение этого сценария стало крайне маловероятным после вступления с силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также на фоне признаков восстановления спроса и снижения добычи в США.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохамед Баркиндо заявил в интервью Bloomberg Television, что прогноз на второе полугодие 2020 года более позитивный, поскольку мировая экономика будет восстанавливаться.

"Производители существенно сокращают добычу, и на фоне роста спроса рынок постепенно движется к восстановлению", - говорит старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масью, которую цитирует CNBC.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

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