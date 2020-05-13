Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Среда, 13 мая 2020, 19:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 14 мая на уровне 26,69 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни за евро (на 13 мая - 29,08 гривни).
Напоминаем:
13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.
13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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