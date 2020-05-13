Курс валют на 13 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 28,89 - 28,92 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,96 гривни. Евро покупают по 28,68 гривни, продают по 29,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,91 гривни, евро - 28,81 - 29,01 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 13 мая на уровне 26,79 гривни за доллар.

12 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,76 гривни за доллар.

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Экономическая правда